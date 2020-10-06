В Минске задержан участник протеста, сломавший водомет

Фото: sputnik
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Белорусские силовики сообщили, что установили личности четырех участников воскресной акции протеста в Минске, подозреваемых в нарушении общественного порядка. Среди них оказался и мужчина, сломавший водомет.

«Разукомплектовал водомет (вырвал гидронасосы) 27-летний житель Столинского района, а 26-летний минчанин забросал спецтехнику камнями», — говорится в телеграм-канале официального представителя МВД Беларуси Ольги Чемодановой.

По ее словам, еще два 21-летних мужчины из Несвижа и Могилева подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании центра изоляции правонарушителей, а личность их сообщника устанавливается. «Сейчас молодые люди в ИВС. В их отношении составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», — сказала Чемоданова.

Кроме того, по данным МВД, молодые люди «координировали толпу», а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения. Материалы проверки направлены следователям, передает «Интерфакс».

«Известно, что некоторые задержанные являлись активными участниками августовских массовых беспорядков в Минске, в связи с чем сейчас проходят фигурантами по уголовному делу», — добавила Чемоданова.

 

Напомним, что на акции в воскресенье, названной «Марш освобождения политзаключенных», ее участники сломали милицейский водомет. На пересечении проспекта Машерова и улицы Заславской несколько десятков людей обступили водомет, сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу. После этого водомет вышел из строя. По словам очевидцев, он пустил струю воды вверх, развернулся, направился в сторону позиций силовиков и облил их.

Еще у одного водомета, который использовался в отношении протестующих на проспекте Победителей, тоже обнаружились неполадки. Машина пустила мощную струю воды, в этот момент с нее слетели баки с красящей жидкостью и металлические конструкции. Водомет продолжил движение, оставив отвалившиеся фрагменты на проезжей части.

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