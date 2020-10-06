Пашинян напомнил об обязательствах России по договору перед Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что Россия выполнит обязательства, предусмотренные в договоренности в рамках Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом Пашинян рассказал в интервью газете Bild.

«Я уверен, что Россия выполнит свои договорные обязательства, если такие случаи [использования общей системы ПВО] возникнут», — заявил премьер Армении. Он отметил, что в Армении находится военная база России №102 в Гюмри, а также у стран есть общая система ПВО (на базе находятся комплексы С-300). Согласно договору о функционировании базы, внешняя угроза для Армении будет восприниматься как внешняя угроза для России.

С начала конфликта Пашинян по нескольку раз в день созванивался с президентом России Владимиром Путиным, однако по официальной версии Кремля обращения о помощи от Армении не поступало.

Премьер-министр Армении приветствовал заявление сопредседателей минской группы ОБСЕ о прекращении огня и заявил о готовности к переговорам о перемирии с Азербайджаном.

Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев режим прекращения огня возможно ввести только при условии, если Армения выведет свои войска с «оккупированных территорий».

Боевые действия в Нагорном Карабахе снова вспыхнули 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.