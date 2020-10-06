Литва отзывает своего посла из Беларуси

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Власти Литвы приняли решение отозвать своего посла из Беларуси для консультаций, сообщила в понедельник пресс-служба МИД республики. Временный отзыв посла для консультаций послужит снижению напряженности и поможет сохранить дипломатическое представительство на уровне послов.

«Наша цель – максимально сохранить дипломатические контакты. Мы также уведомили белорусскую сторону, с которой мы договорились о том, что временный отзыв посла для консультаций послужит снижению напряженности и поможет сохранить дипломатическое представительство на уровне послов. Вместе с поляками мы уже приняли решение пригласить посла из Минска для консультаций», – приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, передает sputnik.by.

Договоренность о том, чтобы не сокращать штат посольства, не была достигнута. По словам литовского министра, если Беларусь продолжит по-прежнему на этом настаивать, будут приняты адекватные «зеркальные» меры.

Евросоюз заявил 2 октября о введении санкций против Минска и опубликовал «черный список», куда вошли около 40 представителей белорусских властей. Президент Беларуси Александр Лукашенко в него не попал. Минск принял ответные меры в отношении ЕС.

Затем белорусский МИД заявил, что отзывает своих послов в Минск «для консультаций». Варшаве и Вильнюсу в Беларуси посоветовали сделать то же самое и предложили до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в республике: Польше до 18 дипломатов (с 50), Литве – до 14 (с 25).

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Литва МИД Беларуси отзыв посла
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