Польский премьер пообещал Беларуси несколько миллиардов евро

В случае начала демократических преобразований в Беларуси Евросоюз может направить в страну несколько миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«План, о котором идет речь, — для демократической Беларуси. Мы подчеркиваем, что предпосылкой его реализации должно быть начало процесса демократизации страны», — заявил Моравецкий в эфире польского телеканала TVP Info.

По словам политика, реализация этого не потребует больших затрат со стороны Евросоюза.

«Мы говорим не об очень больших суммах, но и о не маленьких. Это вопрос миллиардов евро в перспективе нескольких лет, которые могут помочь в развитии инфраструктуры, а также могут быть направлены на поддержание стабильности, например, энергетической системы. Сегодня Беларусь очень сильно зависит от России, необходимы новые инвестиции для создания энергетического суверенитета», — отметил он.

При этом польский премьер добавил, что разработанный план направлен на создание перспектив экономического развития в Республики Беларусь, реализацию позитивных экономических преобразований в стране.