Польский премьер пообещал Беларуси несколько миллиардов евро

Власть
Опубликовано

В случае начала демократических преобразований в Беларуси Евросоюз может направить в страну несколько миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«План, о котором идет речь, — для демократической Беларуси. Мы подчеркиваем, что предпосылкой его реализации должно быть начало процесса демократизации страны», — заявил Моравецкий в эфире польского телеканала TVP Info.

По словам политика, реализация этого не потребует больших затрат со стороны Евросоюза.

«Мы говорим не об очень больших суммах, но и о не маленьких. Это вопрос миллиардов евро в перспективе нескольких лет, которые могут помочь в развитии инфраструктуры, а также могут быть направлены на поддержание стабильности, например, энергетической системы. Сегодня Беларусь очень сильно зависит от России, необходимы новые инвестиции для создания энергетического суверенитета», — отметил он.

При этом польский премьер добавил, что разработанный план направлен на создание перспектив экономического развития в Республики Беларусь, реализацию позитивных экономических преобразований в стране.

«Это позволит, с одной стороны, сохранить все самое лучшее для Беларуси с точки зрения связей с Россией и в то же время включить Беларусь в экономическое русло Европейского союза», — пояснил Моравецкий.

Напомним, в сентябре Варшава инициировала так называемый план Маршалла для Беларуси. Он предусматривает пакет мер, направленных на финансовую и экономическую поддержку республики. На прошлой неделе Совет Евросоюза в целом одобрил документ.

«Этот план предполагает стабилизационный пакет мер и позволит Беларуси привлечь финансовые ресурсы из Евросоюза, МВФ, Всемирного банка для экономической поддержки страны», — приводит слова заместителя министра иностранных дел Польши Мартина Пшидача пишет портал polandhub.

При этом он отмечал, что для оказания Евросоюзом экономической поддержки в Беларуси должны пройти свободные и честные выборы.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Белорусская оппозиция включила в свой санкционный список около 800 человек

Белорусская оппозиция включила в свой санкционный список около 800 человек

Что делать на Покров женщине, которая хочет выйти замуж

10 интересных фактов про Франциска Скорину и его печатный «Псалтырь»

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Матеуш Моравецкий
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Зеленский: в Хабаровске и в Беларуси люди устали от проводимой политики и хотят перемен
В Хабаровске и в Беларуси люди устали от проводимой
048
Польша вслед за Литвой отзывает своего посла из Беларуси
Послы ряда стран Европейского союза в Беларуси отзываются
094
Пашинян напомнил об обязательствах России по договору перед Арменией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность
0116
В Минске задержан участник протеста, сломавший водомет
Белорусские силовики сообщили, что установили личности
0105
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)