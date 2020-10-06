Польский премьер пообещал Беларуси несколько миллиардов евро

В случае начала демократических преобразований в Беларуси Евросоюз может направить в страну несколько миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«План, о котором идет речь, — для демократической Беларуси. Мы подчеркиваем, что предпосылкой его реализации должно быть начало процесса демократизации страны», — заявил Моравецкий в эфире польского телеканала TVP Info.
По словам политика, реализация этого не потребует больших затрат со стороны Евросоюза.
«Мы говорим не об очень больших суммах, но и о не маленьких. Это вопрос миллиардов евро в перспективе нескольких лет, которые могут помочь в развитии инфраструктуры, а также могут быть направлены на поддержание стабильности, например, энергетической системы. Сегодня Беларусь очень сильно зависит от России, необходимы новые инвестиции для создания энергетического суверенитета», — отметил он.
При этом польский премьер добавил, что разработанный план направлен на создание перспектив экономического развития в Республики Беларусь, реализацию позитивных экономических преобразований в стране.
«Это позволит, с одной стороны, сохранить все самое лучшее для Беларуси с точки зрения связей с Россией и в то же время включить Беларусь в экономическое русло Европейского союза», — пояснил Моравецкий.
Напомним, в сентябре Варшава инициировала так называемый план Маршалла для Беларуси. Он предусматривает пакет мер, направленных на финансовую и экономическую поддержку республики. На прошлой неделе Совет Евросоюза в целом одобрил документ.
«Этот план предполагает стабилизационный пакет мер и позволит Беларуси привлечь финансовые ресурсы из Евросоюза, МВФ, Всемирного банка для экономической поддержки страны», — приводит слова заместителя министра иностранных дел Польши Мартина Пшидача пишет портал polandhub.
При этом он отмечал, что для оказания Евросоюзом экономической поддержки в Беларуси должны пройти свободные и честные выборы.