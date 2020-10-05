S&P прогнозирует ухудшение перспектив роста экономики Беларуси

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что перспективы экономического роста в Беларуси ухудшаются в связи с политической неопределенностью в стране и последствиями пандемии коронавируса.

«Мы видим риски ухудшения перспектив роста страны, поскольку последствия спорных выборов усугубляют негативный эффект пандемии COVID-19. Повышенные риски формируются и для финансовой стабильности на фоне уязвимых позиций платежного баланса и бюджета. Кроме того, существуют риски для стабильности финансовой системы, учитывая недавнюю повышенную конверсию резидентов в иностранную валюту и частичное изъятие депозитов из банков», — говорится в опубликованном агентством полугодовом обзоре кредитных рейтингов Беларуси.

По мнению экспертов S&P, сокращение экономики Беларуси в 2020 году на 3% складывается на фоне «слабых институциональных механизмов и высокой политической неопределенности после спорных президентских выборов в августе 2020 года», передает агенство «Интерфакс-Запад».

«Белорусские институты слабы и имеют ограниченные системы сдержек и противовесов, поскольку власть была сосредоточена в руках президента Лукашенко в течение нескольких десятилетий», — подчеркивается в обзоре.

Эксперты агентства также констатируют, что в Беларуси продолжаются «крупные еженедельные публичные акции протеста».

Ранее сообщалось, что 11 сентября S&P Global Ratings изменило на «негативный» со «стабильного» прогноз суверенных рейтингов Беларуси в связи с повышением рисков для экономики, финансовой стабильности и платежного баланса страны. Долгосрочный и краткосрочный рейтинги Беларуси были подтверждены на уровне «B/B».

Эксперты агентства считают, что период политической неопределенности в стране после спорных президентских выборов может затянуться. Это, вероятно, негативно повлияет на экономический рост Беларуси и ее доступ к международным рынкам капитала в ближайшие 12-18 месяцев, что окажет давление на суверенные рейтинги.

«Мы можем снизить рейтинги Беларуси, если у правительства страны не будет доступа к международным рынкам капитала, в то время как дополнительных средств в форме двусторонних кредитов (в частности, предоставляемых Россией и Китаем) будет недостаточно для обслуживания долговых обязательств с наступающими сроками погашения. Кроме того, мы можем понизить рейтинги, если отток депозитов резидентов и конвертация средств в иностранную валюту останутся существенными, что истощит валютные резервы Центрального банка на фоне рисков, связанных с финансовой стабильностью и условными обязательствами», — отмечали эксперты S&P.

Ранее сообщалось, что после президентских выборов 9 августа и последовавшей волны протестов в Беларуси произошел всплеск спроса на инвалюту. В дальнейшем Нацбанк страны принял меры по стерилизации денежной массы, чтобы снизить давление на валютный рынок. Это привело к жесткому дефициту ликвидности в банковской системе. По данным Нацбанка, с начала октября в системе складывается профицит ликвидности.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 2 октября заявил, что финансовый сектор страны справился с «волной атаки с целью положить экономику»

«Определенное давление на валютный и финансовый рынок было создано искусственно с помощью дезинформации — это была волна атаки с целью положить экономику, которая привела к возросшему спросу населения на валюту и оттоку депозитов», — заявил Головченко, выступая в минувшую пятницу в парламенте.

По его словам, «у правительства и Нацбанка достаточно инструментов, ресурсов и резервов, чтобы держать ситуацию под контролем».