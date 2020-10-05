КГК выявил нарушения в магазинах Верхнедвинского района

Полоцкий межрайонный комитет государственного контроля выявил нарушения правил торговли, санитарных норм и пользования средствами измерений в магазинах Верхнедвинского района, сообщили в КГК Витебской области, передает БелТА.

По словам специалистов, в обследованных магазинах не соблюдались ассортиментные перечни товаров. В продаже не было говядины и свинины. В двух торговых объектах не продавали кисломолочной продукции, молока и других социально значимых товаров. Также установлены факты необоснованного завышения предельных торговых надбавок и розничных цен. В сельском магазине района цены на гречневую крупу были завышены на 8 копеек, сметану — на 17-29 копеек, а ветчину — на Br1,06.

«В этом же торговом объекте выявлены в продаже 25 товаров (кондитерские изделия, специи и приправы, хлеб, сок, подсолнечное масло, рис, пшено, горох) с истекшими сроками годности от четырех до 506 дней на сумму более Br220. Отсутствовала необходимая информация для покупателей о расфасованных товарах, более 100 наименований продукции находились в продаже без ценников», — отметили в КГК региона.

В трех магазинах не было весов для самостоятельной проверки покупателями количества приобретенных товаров, некоторые весы были без поверки.

По требованию КГК Витебской области руководители торговых объектов устранили нарушения, наполнили ассортимент социально значимыми товарами, снизили розничные цены до установленного уровня.