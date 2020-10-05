96 станций обезжелезивания воды возведено в Витебской области за пять лет

Фото: Беларусь сегодня
Витебская область
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За последние пять лет в населенных пунктах Витебской области возведено 96 станций обезжелезивания воды. Такое заявление сделал начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Юрий Дядёло.

По его словам, работа в этом направлении продолжится. В дальнейших планах — возвести 152 станции обезжелезивания. При этом на 2021 год со строительством уже проектируются 40 подобных объектов.

Кроме того, начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома отметил, что

на сегодняшний день 95,8% населения Придвинья обеспечено водой нормативного качества.

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Витебская область станции обезжелезивания воды
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