96 станций обезжелезивания воды возведено в Витебской области за пять лет

За последние пять лет в населенных пунктах Витебской области возведено 96 станций обезжелезивания воды. Такое заявление сделал начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Юрий Дядёло.

По его словам, работа в этом направлении продолжится. В дальнейших планах — возвести 152 станции обезжелезивания. При этом на 2021 год со строительством уже проектируются 40 подобных объектов.

Кроме того, начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома отметил, что

на сегодняшний день 95,8% населения Придвинья обеспечено водой нормативного качества.