Во время сельхозработ в Витебской области сгорели два комбайна

Очередное ЧП произошло во время уборочной кампании-2020: два кормоуборочного комбайна КВК-800 «ПАЛЕССЕ FS80» сгорели во время сельскохозяйственных работ в Полоцком и Чашникском районах.

Как сообщили в МЧС, сначала комбайн сгорел прямо в кукурузном поле возле деревни Вишнево (повреждены моторный отсек, колеса и кабина комбайна).

Спустя час аналогичное происшествие случилось в поле у деревни Пуськи (повреждены моторный отсек и кабина комбайна). В обеих случаях пострадавших нет. Причина возгораний выясняется.