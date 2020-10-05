Во время сельхозработ в Витебской области сгорели два комбайна

Витебская область
Опубликовано

Очередное ЧП произошло во время уборочной кампании-2020: два кормоуборочного комбайна КВК-800 «ПАЛЕССЕ FS80» сгорели во время сельскохозяйственных работ в Полоцком и Чашникском районах.

Во время сельхозработ в Витебской области сгорели два комбайна
Фото: МЧС Витебской области

Как сообщили в МЧС, сначала комбайн сгорел прямо в кукурузном поле возле деревни Вишнево (повреждены моторный отсек, колеса и кабина комбайна).

Во время сельхозработ в Витебской области сгорели два комбайна
Фото: Фото: МЧС Витебской области

Спустя час аналогичное происшествие случилось в поле у деревни Пуськи (повреждены моторный отсек и кабина комбайна). В обеих случаях пострадавших нет. Причина возгораний выясняется.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Колонна из 100 тысяч протестующих собирается в центре Минска

На акции в Солигорске задержаны около 20 человек, в том числе журналисты

В ООН обязали Беларусь пересмотреть закон о массовых мероприятиях

Что подарить на День учителя. Топ-5 подарков по мнению родителей из Витебска

10 народных примет о крещении ребенка

Витебская область возгорание комбайны
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Горячее начало октября: на витебских дорогах одно ДТП за другим. Есть жертвы
В ночь на 4 октября смертельная авария потрясла жителей
099
Витебский мошенник оформил на знакомого кредит в Br9 тыс.
В Витебске правоохранители устанавливают жертв мошенника
0100
Спасатели ищут пропавшего в Ушачском районе
В лесных массивах Витебской и Минской областей за прошедшие
0259
В Волковыске сожгли дом и машину милиционера — видео
Ночью 2 октября неизвестные подожгли автомобиль «Ауди
0377
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)