Новополоцкий «Нафтан» и его новый торговый путь из Витебской области через российский порт

Крупное нефтеперерабатывающее предприятие «Нафтан», расположенное в Новополоцке, готовится к перенаправлению грузовых потоков из Литвы и Латвии в порт Усть-Луга Ленинградской области. В настоящее время официальные Минск и Москва прорабатывают варианты перехода на новую транспортную линию.

Наши коллеги из «МИР 24» посетили Новополоцк с целью проехать по возможному торговому пути. В точке отправления продуктов нефтепереработки, на заводе «Нафтан», заверили, что готовы к изменениям маршрутов. По словам заместителя генерального директора по коммерческим вопросам завода Сергея Хомича, для этого имеется техническая возможность и опыт работы с российским портом. Причинами пересмотра путей поставки нефтепродуктов из прибалтийских портов в сторону России стали европейские санкции.

Напомним, что за год Беларусь экспортирует более 10 миллионов тонн нефтепродуктов, шесть из которых – через морские порты.

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