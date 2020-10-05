Защита Колесниковой подала ходатайство о прекращении её уголовного преследования

Беларусь
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Защита члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой подала в Следственный комитет ходатайство о прекращении её уголовного преследования.

«Сегодня, 5 октября, защитники Марии Колесниковой подали в Главное следственное управление СК ходатайство о прекращении уголовного преследования по факту отсутствия состава преступления», — говорится в сообщении в Telegram-канале экс-претендента на президентский пост Виктора Бабарико в понедельник, передает агенство «Интерфакс-Запад.

«Защитники подчеркивают, что все выступления и заявления Марии находятся в свободном доступе и не содержат призывов к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси», — отмечается в сообщении соратников Колесниковой.

В нем также сказано, что «в публичных выступлениях Мария неоднократно настаивала на прекращении любых нарушений конституционных прав и свобод граждан Беларуси».

«Действия Марии направлены не на причинение, а на предотвращение вреда национальной безопасности Беларуси. Обвинение носит общий, неконкретный характер, нарушает уголовно-процессуальное законодательстве и затрудняет право Марии на защиту», — полагают её соратники.

Мария Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Беларуси, она вместе с представителями Координационного Совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Колесникова, а также адвокаты Илья Салей и Максим Знак в настоящее время содержатся под стражей в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 361 УК «Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности». Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.

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