Горячее начало октября: на витебских дорогах одно ДТП за другим. Есть жертвы

Витебская область
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В ночь на 4 октября смертельная авария потрясла жителей Полоцкого района. Неподалеку от деревни Охотница управляющая китайским внедорожником 35-летняя новополочанка не смогла удержать на повороте управление автомобилем. В результате «Great Wall Hover» выскочил на встречку, по которой в тот момент двигалась фура. Столкновение стало роковым для молодой женщины. По информации витебской госавтоинспекции, она погибла от полученных травм.

Сотрудники ГАИ Витебской области призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно, в темное время суток.

Необходимо быть более осторожным и пешеходам. И даже если на переходе горит зеленый, важно убедиться в том, что путь безопасен.

ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода произошло сегодня в Витебске в 9 утра рядом с Педагогическим университетом. В ГАИ сообщили, что 14-летнего подростка прямо на пешеходном сбила иномарка. За рулем «Peugeot 607» находился 27-летний мужчина. Пострадавшего незамедлительно госпитализировали. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Горячее начало октября: на витебских дорогах одно ДТП за другим. Есть жертвы
Фото: ГАИ Витебской области

 

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