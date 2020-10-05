Белорусская оппозиция включила в свой санкционный список около 800 человек

Беларусь
Опубликовано

Оппозиция Беларуси внесла в свой список санкций имена уже 700-800 человек, ответственных за насилие против протестующих в стране.

«У нас в списке уже порядка 700-800 фамилий. Это все те, кто совершал насилие в отношении мирных граждан, кто отдавал приказы совершать насилие, они все должны будут ответить. В этот же список попадают те, кто фальсифицировал выборы. Должны быть приняты санкции, расширены серьезным образом», — сказала пресс-секретарь лидера оппозиции Светланы Тихановской Анна Красулина.

Она также выразила надежду, что Евросоюз будет расширять санкционный список против людей, совершающих насилие против протестующих в Беларуси.

«Мы видим, что Европейский союз определился с санкциями, он их ввел. Мы рассчитываем, что санкционный список будет очень серьезно расти», — подчеркнула она

Очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш освобождения политзаключенных  собрала около 100 тысяч только в Минске. Во время акции участники марша сумели вывести из строя водомет.

Акции сторонников перемен прошли также в Жодино (Минская область), Бресте, Бобруйске (Могилевская область), Гродно, Витебске, Могилеве и некоторых других городах.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Колонна из 100 тысяч протестующих собирается в центре Минска

На акции в Солигорске задержаны около 20 человек, в том числе журналисты

В ООН обязали Беларусь пересмотреть закон о массовых мероприятиях

Что подарить на День учителя. Топ-5 подарков по мнению родителей из Витебска

10 народных примет о крещении ребенка

оппозиция Беларуси санкционный список
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Беларуси на акциях протеста было задержано не менее 200 человек
Не менее 200 человек задержаны на несанкционированных
0110
Лукашенко открестился от поставок оружия Азербайджану
Президент Армении Армен Саркисян позвонил президенту
0116
Участники марша в центре Минска сломали водомет
Очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш
0265
Светлана Тихановская обратилась к участникам марша в поддержку политзаключённых
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская
0265
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)