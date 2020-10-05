Белорусская оппозиция включила в свой санкционный список около 800 человек

Оппозиция Беларуси внесла в свой список санкций имена уже 700-800 человек, ответственных за насилие против протестующих в стране.

«У нас в списке уже порядка 700-800 фамилий. Это все те, кто совершал насилие в отношении мирных граждан, кто отдавал приказы совершать насилие, они все должны будут ответить. В этот же список попадают те, кто фальсифицировал выборы. Должны быть приняты санкции, расширены серьезным образом», — сказала пресс-секретарь лидера оппозиции Светланы Тихановской Анна Красулина.

Она также выразила надежду, что Евросоюз будет расширять санкционный список против людей, совершающих насилие против протестующих в Беларуси.

«Мы видим, что Европейский союз определился с санкциями, он их ввел. Мы рассчитываем, что санкционный список будет очень серьезно расти», — подчеркнула она

Очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш освобождения политзаключенных собрала около 100 тысяч только в Минске. Во время акции участники марша сумели вывести из строя водомет.

Акции сторонников перемен прошли также в Жодино (Минская область), Бресте, Бобруйске (Могилевская область), Гродно, Витебске, Могилеве и некоторых других городах.