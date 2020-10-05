Витебский мошенник оформил на знакомого кредит в Br9 тыс.

В Витебске правоохранители устанавливают жертв мошенника, который убеждал знакомых оформить на себя крупные кредиты, сообщил официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Тактика обмана 26-летнего жителя областного центра строилась на желании людей быстро обогатиться без особых хлопот. Подходящих кандидатур мужчина искал во дворах, выбирая прежде всего людей, ведущих асоциальный образ жизни. Под различными предлогами он входил к ним в доверие, а затем за небольшую плату предлагал новому знакомому взять на себя в рассрочку телефон или другую технику. При этом мошенник утверждал, что сам будет выплачивать долг банку. Заполучив технику, предприимчивый витебчанин исчезал.

«Установлено, что таким образом он оставил с рассрочкой на Br9 тыс. одного из потерпевших. На него был оформлен кредит на покупку двух айфонов, трех смарт-браслетов и прочих гаджетов. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело», — приводит БелТА слова Виталия Сапроненко.

Всех, кто стал жертвой обмана, правоохранители просят обратиться в милицию по телефонам: +375-29-514-11-81(МТС) или 102.