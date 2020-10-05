Дефицит бюджета Беларуси на 2021 год может составить 2% от ВВП

Финансы
Опубликовано

Дефицит бюджета Беларуси на 2021 год может составить порядка 2% от ВВП. Такой предварительный прогноз озвучил министр финансов Юрий Селиверстов в «Главном эфире» беларусского телевидения.

«Это, в общем-то, нормальная практика для того, чтобы не допустить волнообразного снижения либо расходов, либо выполнения каких-то обязательств», — заметил глава Минфина.

По словам Юрия Селиверстова, обсуждение проекта бюджета правительство планирует завершить в октябре и в ноябре направить его в Администрацию президента.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Колонна из 100 тысяч протестующих собирается в центре Минска

На акции в Солигорске задержаны около 20 человек, в том числе журналисты

В ООН обязали Беларусь пересмотреть закон о массовых мероприятиях

Что подарить на День учителя. Топ-5 подарков по мнению родителей из Витебска

10 народных примет о крещении ребенка

2021 год ВВП дефецит бюджета в Беларуси прогноз Юрий Селиверстов
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Беларусь получит первый транш нового кредита от России до конца октября
Беларусь планирует получить транш по линии Евразийского
0114
Прибыль банковской системы Беларуси – одна из минимальных за 13 лет
В августе 2020-го прибыль банковской системы Беларуси
0243
Головченко пообещал поднять зарплаты учителям
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что
0290
Головченко: Рост ВВП в следующем году запланирован на уровне 1,8%
Рост экономики в следующем году запланирован на уровне 1,8%.
0323
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)