Дефицит бюджета Беларуси на 2021 год может составить 2% от ВВП

Дефицит бюджета Беларуси на 2021 год может составить порядка 2% от ВВП. Такой предварительный прогноз озвучил министр финансов Юрий Селиверстов в «Главном эфире» беларусского телевидения.

«Это, в общем-то, нормальная практика для того, чтобы не допустить волнообразного снижения либо расходов, либо выполнения каких-то обязательств», — заметил глава Минфина.

По словам Юрия Селиверстова, обсуждение проекта бюджета правительство планирует завершить в октябре и в ноябре направить его в Администрацию президента.