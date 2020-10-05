В Беларуси на акциях протеста было задержано не менее 200 человек

Фото: TUT.by
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Не менее 200 человек задержаны на несанкционированных акциях протеста в Беларуси в воскресенье, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна».

Больше всего задержанных — в Минске. Кроме того, правозащитники располагают информацией о задержанных людях в Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Бобруйске, Солигорске.

Отметок, что люди отпущены из территориальных РУВД после разбирательства, пока немного.

Напомним, что очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш освобождения политзаключенных  собрала около 100 тысяч только в Минске. Во время акции участники марша сумели вывести из строя водомет.

По словам очевидцев, на пересечении проспекта Машерова и улицы Заславской несколько десятков людей обступили водомет, сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу. После этого водомет вышел из строя. Затем водомет пустил струю воды вверх, развернулся, направился в сторону позиций силовиков и облил их.

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