Лукашенко открестился от поставок оружия Азербайджану

Президент Армении Армен Саркисян позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко и проинформировал о ситуации в Нагорном Карабахе.

По информации телеграм-канала «Пул Первого», во время разговора Лукашенко «опроверг фейк о поставках в Азербайджан военных грузов из Беларуси».

В сообщении отмечается, что последние полгода по линии военно-промышленного комплекса таких поставок ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось.

Стороны во время телефонного разговора также обсудили социально-экономическую, политическую ситуацию в обеих странах.