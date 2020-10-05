Лукашенко открестился от поставок оружия Азербайджану

Лукашенко с автоматом.
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Президент Армении Армен Саркисян позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко и проинформировал о ситуации в Нагорном Карабахе.

По информации телеграм-канала «Пул Первого», во время разговора Лукашенко «опроверг фейк о поставках в Азербайджан военных грузов из Беларуси».

В сообщении отмечается, что последние полгода по линии военно-промышленного комплекса таких поставок ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось.

Стороны во время телефонного разговора также обсудили социально-экономическую, политическую ситуацию в обеих странах.

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