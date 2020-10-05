Беларусь получит первый транш нового кредита от России до конца октября

Фото: bttf
Союзное государство
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Беларусь планирует получить транш по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в рамках нового российского кредита до конца октября, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов в интервью телеканалу «Беларусь-1», вышедшем в эфир в воскресенье.

По его словам, кредит разбит на три транша. Один из них придет через ЕФСР. Часть кредита выдадут в следующем году.

Селиверстов назвал такой график приемлемым для Беларуси. Ппри этом часть кредита пойдет на рефинансирование долга перед Россией. Часть будет уплачена в счет долга «Газпрому».

Президент России Владимир Путин объявил о предоставлении кредита в 1,5 миллиарда рублей после встречи с Александром Лукашенко в Сочи в середине сентября.

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