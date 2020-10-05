Совмин опубликовал новые правила аккредитации иностранных СМИ

Совет министров опубликовал новые требования для аккредитации журналистов иностранных СМИ на Национальном правовом интернет-портале. При этом, как сообщили Sputnik в МИД, сама анкета для аккредитации будет опубликована на сайте министерства в понедельник.

Ведомство ранее аннулировало все выданные аккредитации иностранным журналистам в Беларуси до переаккредитации. Со 2 октября, согласно заявлению МИД, введено в действие новое Положение о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов иностранных СМИ.

Могут ли иностранные журналисты работать на акциях протеста?

В частности, решение о постоянной аккредитации в Беларуси будет принимать МИД в течение 30 календарных дней, следующих за днем получения от заявителя документов на срок до одного года. Все документы подаются в электронном виде.

Согласно положению, аккредитованные иностранные журналисты при осуществлении профессиональной деятельности будут пользоваться всеми правами и привилегиями журналистов белорусских СМИ. При этом они должны будут соблюдать законодательство Беларуси и придерживаться норм профессиональной этики.

Новым пунктом является то, что при аккредитации журналиста иностранного СМИ приоритет будет отдаваться «как правило, гражданам государств, в которых зарегистрировано иностранное СМИ».

Кроме того, Положением предусматривается и временная аккредитация, которая будет действовать не более 14 дней. Раньше временная аккредитация могла действовать до двух месяцев.

Для того, чтобы иностранным СМИ аккредитовать своих журналистов, нужно заполнить анкету для временной аккредитации. Решение о временной аккредитации МИД Беларуси принимает в течение 5 рабочих дней, о постоянной аккредитации — в течение 30 календарных дней.

Отказ во временной либо постоянной аккредитации в Беларуси журналисту иностранного СМИ может быть принят в связи:

с предоставлением документов и (или) сведений, не соответствующих требованиям законодательства, в том числе подложных, поддельных или недействительных документов;

с наличием фактов лишения аккредитации в Республике Беларусь данного журналиста и установленных фактах нарушения журналистом законодательства Республики Беларусь;

в случае отсутствия публикаций по белорусской тематике за предшествующий период действия такой аккредитации;

в результате ходатайства государственных органов и организаций в связи с наличием в публикации угрозы национальной безопасности, территориальной целостности или общественному порядку Республики Беларусь, здоровью и нравственности ее населения;

с наличием в подготовленных журналистом иностранного СМИ материалах информации, распространение которой в СМИ ограничено или запрещено.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в пятницу, объявляя новые правила аккредитации, выразил надежду, что новое положение позволит министерству иностранных дел, иностранным СМИ и их журналистам сообща выстроить новую, более эффективную и транспарентную модель взаимодействия в целях распространения объективной и разносторонней информации о Беларуси за рубежом.