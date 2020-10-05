Погода на следующей неделе порадует теплом

Вторая неделя октября обещает порадовать погодой. Затяжных дождей не предвидится, будет малооблачно и умеренно тепло.

В понедельник и вторник будет преобладать переменная облачность. Преимущественно без осадков. Небольшие кратковременные дожди, а дневные часы и грозы, вероятны только в западных областях. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Температура ночью ‑ 8-17 градусов со знаком «+», днем ожидается от +14°С до +20°С, по югу ‑ +21°С — +23°С.

В среду, 7 октября, также без осадков. Под утро сгустятся непродолжительные туманы. Температура воздуха ночью +7°С — +14°С, днем прогнозируют от +13°С по северо-западу до +20°С по юго-востоку.

Не изменится существенно характер погоды и в четверг-пятницу. Температурный режим ночью и утром — +7°С…+14°С, в низких местах +3°С…+5°С, днем будет от +14°С до +19°С.

Согласно предварительному прогнозу, в выходные дни будет без существенных осадков, лишь в субботу по крайнему северу Витебской области возможны небольшие дожди. Ветер восточный, умеренный. В ночные часы столбики термометров покажут +5°С…+10°С, в середине дня +12°С…+17°С, по югу на пару градусов теплее. Средняя температура выше нормы.