Ответ протестного творчества на арест Левченко: муралы на щитах, БЧБ-арты, плакаты футболистов

В белорусских дворах стали появляться баскетбольные щиты с изображением Левченко. Похоже, одним своим задержанием спортсменка сделала для популяризации баскетбола больше, чем все чиновники вместе взятые.

А вот пример из Гродно

Муралы с изображением баскетболистки всего за несколько дней появились по всей столице.

Место для плаката нашлось даже на остановке.

Делали и проекции на стены зданий.

В Минске прошел также баскетбольный матч в знак солидарности с Еленой Левченко, где участники подготовили маски спортсменки.

А в соцсетях появились стильные арты с Левченко.

Фото: «Белсат», «Наша Нiва», instagram/violet_design19