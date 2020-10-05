Ответ протестного творчества на арест Левченко: муралы на щитах, БЧБ-арты, плакаты футболистов

Фото: Наша Нива
Общество
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Задержание и последующий арест на 15 суток знаменитой белорусской баскетболистки Елены Левченко наделал немало шума не только среди представителей спорта, но и среди простых белорусов. На несправедливое задержание белорусы ответили с креативом.

В белорусских дворах стали появляться баскетбольные щиты с изображением Левченко. Похоже, одним своим задержанием спортсменка сделала для популяризации баскетбола больше, чем все чиновники вместе взятые.

А вот пример из Гродно

Ответ протестного творчества на арест Левченко: муралы на щитах, БЧБ-арты, плакаты футболистов

Муралы с изображением баскетболистки всего за несколько дней появились по всей столице.

Место для плаката нашлось даже на остановке.

Делали и проекции на стены зданий.

В Минске прошел также баскетбольный матч в знак солидарности с Еленой Левченко, где участники подготовили маски спортсменки.

Ответ протестного творчества на арест Левченко: муралы на щитах, БЧБ-арты, плакаты футболистов

А в соцсетях появились стильные арты с Левченко.

Фото: «Белсат», «Наша Нiва», instagram/violet_design19

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