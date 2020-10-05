Ответ протестного творчества на арест Левченко: муралы на щитах, БЧБ-арты, плакаты футболистов

В белорусских дворах стали появляться баскетбольные щиты с изображением Левченко. Похоже, одним своим задержанием спортсменка сделала для популяризации баскетбола больше, чем все чиновники вместе взятые.
А вот пример из Гродно
Муралы с изображением баскетболистки всего за несколько дней появились по всей столице.
Место для плаката нашлось даже на остановке.
Делали и проекции на стены зданий.
В Минске прошел также баскетбольный матч в знак солидарности с Еленой Левченко, где участники подготовили маски спортсменки.
А в соцсетях появились стильные арты с Левченко.
Фото: «Белсат», «Наша Нiва», instagram/violet_design19