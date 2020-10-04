Очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш освобождения политзаключенных — стала не менее многочисленной, чем предыдущая, собрав около 100 тысяч только в Минске.

Как сообщили очевидцы, на пересечении проспекта Машерова и улицы Заславской несколько десятков людей обступили водомет, сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу. После этого водомет вышел из строя. Затем водомет пустил струю воды вверх, развернулся, направился в сторону позиций силовиков и облил их, передает «Интерфакс».

Акции сторонников перемен прошли сегодня также в Жодино (Минская область), Бресте, Бобруйске (Могилевская область), Гродно, Витебске, Могилеве и некоторых других городах.

По данным правозащитного центра «Весна, по состоянию на 19.45 задержаны более 130 человек.

По состоянию на 19.45 в нем 131 фамилия. на 4 октября. По состоянию на 19.45 в нем 131 фамилия.