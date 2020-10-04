Боррель осудил требование Беларуси к Литве и Польше сократить дипкорпус в Минске

Фото: DW
В мире
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Требование МИД Беларуси по сокращению дипперсонала в посольствах Литвы и Польши в Минске приведет к дальнейшей изоляции белорусского руководства, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

«Требование белорусских властей к Польше и Литве отозвать своих послов и значительно сократить свои дипломатические представительства в Минске безосновательно и достойно сожаления. Это идет вразрез с логикой диалога и приведет к дальнейшей изоляции властей в Минске», — говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

По словам Борреля, попытки белорусских властей действовать против определенных государств-членов Евросоюза «не приведут к ослаблению единства ЕС, что было четко подтверждено Европейским советом 1 октября, когда все государства-члены ЕС призвали белорусские власти прекратить насилие и репрессии, освободить всех задержанных и политических заключенных, уважать свободу СМИ и гражданское общество и начать всесторонний национальный диалог», передает агенство «Интерфакс-Запад».

«ЕС продолжает поддерживать демократическое право белорусского народа избрать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства», — отметил глава европейской дипломатии.

В Минске заявили, что выдвинутые в минувшую пятницу предложения МИД Беларуси по сокращению дипперсонала в посольствах Литвы и Польши обязательны к исполнению.

«Сделанные нами предложения находятся исключительно в плоскости суверенных прав Беларуси», — сообщил накануне пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

«Еще раз подчеркну, что предложения, которые мы вчера озвучили, не направлены на ухудшение отношений между нашими соседскими народами, носят вынужденный ответный характер и мотивированы особой деструктивной ролью, которую решило играть руководство Польши и Литвы в текущей ситуации», — сказал пресс-секретарь.

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