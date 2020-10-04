Светлана Тихановская обратилась к участникам марша в поддержку политзаключённых

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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала тех, кто сегодня идет на марш в поддержку политзаключённых.

«Каждый из вас выходит на протесты, в первую очередь, за собственную свободу. Но сегодня – марш за свободу политзаключённых. Это люди, которые, как Сергей Тихановский, не видели семью и детей уже несколько месяцев. Это люди, которые пострадали за свои убеждения — и страдают до сих пор. И наша задача – освободить их. Поэтому я поддерживаю каждого, кто выйдет сегодня на улицу своего города. Пусть весь мир видит: беларусы хотят жить на свободе, а не в тюрьме», — написала она в телеграме.

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