В Витебске задержаны трое журналистов

Фото: РИА-Новости
Витебск
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Трое журналистов задержаны в Витебске в воскресенье на несанкционированной акции протеста, еще двое – в Гродно.

«В Витебске сотрудники милиции увезли в РОВД корреспондента TUT.BY и БелаПАН Татьяну Матвееву и фотокорреспондента TUT.BY и газеты «Народная Воля» Алеся Пилецкого«, — сообщает tut.by в телеграм-канале.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, в этом городе также задержан сотрудник «Народных новостей Витебска» Сергей Серебро.

Кроме того, в Гродно сотрудники милиции увезли в РОВД корреспондента TUT.BY и газеты «Народная Воля» Ольгу Комягину и фотокорреспондента TUT.BY и газеты «Народная Воля» Катерину Гордееву.

Ранее в воскресенье в Гомеле была задержана видеокорреспондент местного издания «Сильные новости» Надежда Пужинская. Об этом в Facebook сообщил основатель издания Петр Кузнецов.

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