Колонна из 100 тысяч протестующих собирается в центре Минска

Протестующие по всей Беларуси. По традиции самая крупная акция начинается в эти минуты в центре Минска. При этом в столице уже начались точечные задержания, идущих людей попытались разгонять одинокими водомётами.

По подсчетам корреспондентов «Интерфакс» в Минске участвует в акции более 100 тыс человек.

На сегодня беларуская оппозиция анонсировала «Марш освобождения политзаключенных». Людей призвали собираться в районе стелы «Минск — город-герой». Путь к месту назначения на некоторых улицах им преграждают кордоны силовиков.

Напротив стелы, возле гостиницы «Планета», собрались люди с плакатами, флагами и портретами политзаключенных. В районе улицы Немига также собираются большие группы демонстрантов.