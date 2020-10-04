Норвегия поддержала санкции против Беларуси

Норвегия приняла решение присоединиться к санкциям, которые ввел накануне в отношении должностных лиц Беларуси Европейский союз.

Информацию озвучил министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, передаёт Норвежское телеграфное бюро.

Сёрейде заявила, что Норвегия введет санкции в отношении тех же белорусских чиновников, которые включены в санкционный список Евросоюза.

Напомним, что на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе 2 октября было достигнуто единогласие в вопросе введения санкций в отношении белорусских чиновников. В списке — 40 чиновников, но в него не включили президента Беларуси Александа Лукашенко. Ранее персональные санкции в отношении ряда высокопоставленных чиновников Беларуси ввели Канада и Великобритания.

Белорусский МИД 2 октября опубликовал сообщение, в котором говорится в введении в отношении ряда должностных лиц ЕС ответных санкций, санкции также введены в отношении Канады и Великобритании.