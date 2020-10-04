Прибыль банковской системы Беларуси – одна из минимальных за 13 лет

В августе 2020-го прибыль банковской системы Беларуси составила 75 млн BYN, что меньше, чем было месяц назад, на 4,1%. На первый взгляд, падение небольшое, тем более учитывая, что именно в августе пошли известные негативные тенденции в банковско-финансовой сфере страны в связи с политическим кризисом, пишет infobank.by. Но если сравнить с августом 2019-го, то падение прибыли оказывается очень даже значительным – на 37,5%. А показатель среднемесячный прибыли в этом году – наименьший за 5 лет даже чисто номинально, без учета инфляции.

В реальном же выражении прибыль банковской системы в 2020 году – одна из наименьших за 13 лет, то есть реальное ее падение намного больше. То же – и в долларовом эквиваленте.Так, если номинально августовская прибыль – самая низкая за 4 года, то с поправкой на инфляцию она оказывается самой низкой с 2009 года.

Также с 2009 года прибыль августа 2020-го наименьшая и в долларовом эквиваленте, став меньше даже августа печально известного 2011 года.

То же – и за период с начала года. То есть, речь идет о системном явлении, а не разовом, чисто в августе.За 8 месяцев этого года банковская система Беларуси сгенерировала прибыль в размере 576 млн BYN в текущих ценах, а это на 24,4% меньше номинально, чем за такой же период прошлого года. А в реальном выражении, с поправкой на инфляцию, по сопоставимой покупательной способности BYN-рубля, падение еще больше: если принять сумму прибыли, созданную в январе-августе 2020-го за 100%, то в 2019-м было на 47% больше. Наибольшая же банковская прибыль в Беларуси в сопоставимых ценах была в 2012-13 годах: на 65-70% больше, чем сейчас. Все это – применив в качестве поправки официальный дефлятор ВВП – индекс общей инфляции.

В долларовом эквиваленте прибыль в январе-августе 2020-го – $244 млн, а это – одно из самых низких значений за 13 лет.

А снижение годовой (12-месячной суммой) прибыли, которая очищена от сезонных и прочих разовых факторов говорит о фундаментальном негативном тренде.Так, в конце 2019-го – начале 2020-го годов прибыль достигла исторически рекордного объема в номинальном выражении, приблизившись к 1,2 млрд BYN. Но с коронакризисного марта началось безостановочное быстрое падение этого показателя. И, в результате, суммарная прибыль банков Беларуси за последний 12-месячный период – с сентября 2019-го по август 2020-го – составила уже только 989 млн BYN.

В реальном же выражении, по сопоставимой стоимости BYN-рубля, это падение выглядит еще сильнее: за 8 месяцев 2020-го скользящая годовая сумма прибыли снизилась до уровня 2016 года. И она с высокой скоростью приближается к реальному 5-летнему минимуму.Падение реальной прибыли в 2020-м носит обвальный характер: если принять значение скользящей годовой (12-месячной) прибыли отчетного периода «сентябрь 2019г. – август 2020г.» за 100%, то в календарном 2019 году она была на 31% больше.

Мартовская девальвация белорусского рубля привела к падению скользящей годовой прибыли в долларовом эквиваленте, несмотря на ревальвационный период апреля-июня. А августовская девальвация ускорила это падение.И теперь долларовый размер годовой банковской прибыли – $443 млн – наименьший с февраля 2016 года.



Рентабельность банковской системы Беларуси

Резкое падение прибыли не могло не сказаться на динамике такого важного показателя деятельности банковской системы, как рентабельность активов (отношение прибыли к величине активов) В отчетном годовом периоде «сентябрь 2019-го – август 2020-го» рентабельность активов составила +1,2%, снизившись до 4-летнего минимума. Как видно на графике, ухудшение показателя в последние месяцы идет очень быстро. Но, все же, относительно кризисного периода 2015-16 годов сегодняшняя рентабельность активов пока еще выше: она тогда упала до +0,9% – многолетнего минимума. Наивысшей же она была в 2008-м и в 2012-14-х годах, а рекордная – +2,0% — в первой половине 2012-го.

Такая же динамика – ускоренное падение – и у рентабельности собственного капитала: сейчас она составляет +8,8%, когда как в 2019-м была почти +11%, а рекордная была в начале 2011-го, до валютно-финансового кризиса – почти +16%.Падение рентабельности собственного капитала банковской системы Беларуси хорошо видно в кризисные периоды 2009-го (мировой кризис) и в 2015-16 годов: она тогда была заметно меньше, чем сейчас.

Что дальше? Итак, налицо ускорение негативных процессов в деятельности банковской системы Беларуси. И хотя ухудшение это еще не критическое, ведь текущие показатели пока лучше тех, что были в кризисные годы, оно будет продолжено.