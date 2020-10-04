Зеленский подписал указ о мерах по привлечению ИТ-специалистов из Беларуси

Беларусь
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь». Документ опубликован на сайте главы государства, он «будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ИТ-специалистов и инноваторов», говорится в сообщении.

Согласно указу, Кабинету министров поручено продлить до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей, передает агенство «Интерфакс-Запад».

Зеленский обязал правительство ввести пилотный проект по упрощению оформления вида на жительство для этих категорий граждан Республики Беларусь. Отмечается, что Кабмин должен предусмотреть возможность сокращения до трех дней сроков для получения таких документов без необходимости дополнительного выезда за пределы украинской территории.

Отдельно Кабмин должен оптимизировать порядок получения разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства для трудоустройства граждан Беларуси, которые являются высококвалифицированными ИТ-специалистами. Для этого предлагается сократить до 5 дней срок предоставления такого разрешения и предусмотреть возможность его получения по принципу молчаливого согласия.

Согласно указу, нуждается в совершенствовании процедура регистрации белорусских ИТ-специалистов как физлиц-предпринимателей — плательщиков единого налога.

Также предполагается признание документов, выданных компетентными органами Беларуси, которые необходимы для осуществления трудовой деятельности в Украине.

Кроме того, правительство должно обеспечить бесперебойное функционирование единого информационного портала и телефонов горячей линии для предоставления консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украину.

В то же время облгосадминистрации и Киевская городская государственная администрация должны способствовать предоставлению консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украину.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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