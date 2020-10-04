Адвокат Елены Левченко подал жалобу на ее арест

2 октября адвокат баскетболистки Елены Левченко Михаил Кирилюк подал жалобу на постановление суда Ленинского района Минска о привлечении Елены Левченко к административной ответственности по статье 23.34.Коап.

По словам Михаила, когда ему дали 10 минут на общение с Еленой Левченко до суда — на вопрос, что он может для нее сделать — она сказала: дайте этому делу максимальную огласку.

Ранее Елену признали виновной в участие в двух несанкционированных массовых мероприятиях и назначили наказание в виде административного ареста на на 15 суток.

Жалоба адвоката подана в Минский городской суд через суд Ленинского района.

При этом подача жалобы не приостанавливает исполнение наказания

Отметим, что Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории страны. Она — часть культовой команды Анатолия Буяльского, которая дебютно отобралась на Олимпиаду, а после повторила свое достижение. Елена выступала за сборную с 2001 года.

Высшая точка клубной карьеры — финал женской НБА в 2010 году. Среди персональных успехов — признание лучшей центровой чемпионата мира.

Левченко активно проявляет свою гражданскую позицию. Она поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах и вошла в число 700 атлетов, которые подписались под соответствующим письмом.