Помпео заявил, что США продолжат вводить санкции против властей Беларуси

Соединенные Штаты продолжат привлекать к ответственности власти Беларуси за «подрыв демократии» в республике. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, сообщает ТАСС.

«США продолжат привлекать к ответственности представителей белорусского правительства за подавление демократии, в том числе включенных сегодня [в санкционные списки] и 16 остающихся в них», — сказал Помпео.

Ранее стало известно, что американский Минфин ввел ограничения экономического характера против восьми чиновников республики, включая главу МВД Юрия Караева и секретаря ЦИК Елену Дмухайло. Госдеп также вводит свой визовой стоп-лист, в итоге общий список увеличился до 25 человек. При этом сохраняются рестрикции против 16 лиц, которых Вашингтон считает якобы причастными к преследованию протестующих и фальсификациям на выборах 2006 года. Среди них президент Александр Лукашенко и председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Сегодняшние списки двух ведомств частично совпадают. Госдепартамент не приводит конкретных персоналий, кому теперь закрыт въезд в США, отметив лишь, что визовый запрет касается 24 граждан.