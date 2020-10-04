На акции в Солигорске задержаны около 20 человек, в том числе журналисты

Общество
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Около 20 человек задержаны 3 октября в Солигорске, сообщил стачком «Беларуськалия». Люди собрались в Парке четырех стихий на чаепитие, но им помешали силовики, передает БелаПАН.

Большинство задержанных — члены стачкома, в том числе бывший игрок волейбольной сборной страны Сергей Тарас. После окончания карьеры он стал шахтером. В августе Тарас поддержал забастовку против фальсификации итогов президентских выборов и был уволен.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, в Солигорске были задержаны также журналисты Ирина Ореховская, Ксения Голубович и Дмитрий Дедок. Впоследствии их отпустили.

В Минске женская акция солидарности «Цветочный марш», по предварительной информации, завершилась без инцидентов.

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Женский марш журналисты задержания Солигорск
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