Из МИД Беларуси уволился консул Генерального консульства Беларуси в Белостоке

Главное
Опубликовано

После 8,5 лет работы в дипломатической службе уволился консул Генерального консульства Беларуси в Белостоке Михаил Гольцев. Об этом решении он написал на своей странице в Facebook.

«В своей деятельности я всегда руководствовался принципами гуманизма, профессионализма и преданности делу, и старался во благо всего общества. Я благодарю всех, кого знаю и не знаю, но кому я смог принести пользу и помочь. Самое главное — это благодарность человеческая», — так он подвел итоги своей работы.

За последнее время из МИД уволились десятки чиновников. В отставку ушли как сотрудники центрального аппарата МИД, так и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других стран, пишет euroradio.

Так только на этой неделе из центрального аппарата МИД уволилась советник главного кадрового управления Александра Гридюшко. Чуть ранее уволились сразу два сотрудника — советник-посланник Алексей Матюхевич и старший советник Андрей Авраменко, который отработал в МИД 17 лет.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

В Витебске в многоэтажном доме горела квартира

Что делать на Покров женщине, которая хочет выйти замуж

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Что подарить на День учителя. Топ-5 подарков по мнению родителей из Витебска

10 народных примет о крещении ребенка

Еще один розничный склад-магазин «Светофор» открыли в Витебске. Но стоит ли туда идти?

консул Генерального консульства Беларуси в Белостоке МИД Беларуси Михаил Гольцев
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Помпео заявил, что США продолжат вводить санкции против властей Беларуси
Соединенные Штаты продолжат привлекать к ответственности
031
СК проверяет обстоятельства смерти мужчины, доставленного в больницу из ИВС на Окрестина
Следственный комитет проверяет обстоятельства смерти
0125
Кто из силовиков и членов ЦИК попал в санкционный список?
Евросоюз опубликовал имена тех, кто вошел в санкционный
0200
Посол ФРГ Манфред Хутерер обратился к белорусам
Посол ФРГ в Минске Манфред Хутерер обратился к белорусам
0243
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)