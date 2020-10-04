Из МИД Беларуси уволился консул Генерального консульства Беларуси в Белостоке

После 8,5 лет работы в дипломатической службе уволился консул Генерального консульства Беларуси в Белостоке Михаил Гольцев. Об этом решении он написал на своей странице в Facebook.

«В своей деятельности я всегда руководствовался принципами гуманизма, профессионализма и преданности делу, и старался во благо всего общества. Я благодарю всех, кого знаю и не знаю, но кому я смог принести пользу и помочь. Самое главное — это благодарность человеческая», — так он подвел итоги своей работы.

За последнее время из МИД уволились десятки чиновников. В отставку ушли как сотрудники центрального аппарата МИД, так и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других стран, пишет euroradio.