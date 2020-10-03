Кто из силовиков и членов ЦИК попал в санкционный список?

Евросоюз опубликовал имена тех, кто вошел в санкционный список из-за нарушений прав человека и фальсификаций на президентских выборах в Беларуси. В нем значатся представители МВД и КГБ, а также члены ЦИК. Информация об этом размещена в Официальном журнале Европейского союза.

В санкционном списке Евросоюза значатся более 40 фамилий белорусских чиновников и официальных лиц. Напротив каждого имени есть пояснение, почему этот человек попал под санкции Евросоюза. В частности, для силовиков в формулировках присутствуют произвольные задержания мирных демонстрантов, пытки, запугивание, плохие условия содержания, а также насилие в отношении журналистов.

В список попали министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, первый замминистра Геннадий Казакевич, заместители министра Александр Барсуков, Сергей Хоменко, Юрий Назаренко — последний является также командующим внутренними войсками. Имеются в списке и другие представители МВД, среди которых — заместитель командующего внутренними войсками Хазалбек Атабеков, командир СОБРа Александр Быков, начальник Департамента охраны Александр Шепелев, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков. Также в списке — представители руководства Московского РУВД столицы и УВД Гомельского облисполкома, начальник УВД Брестского облисполкома, командиры ОМОНа Витебска, Гомеля и Бреста, начальник Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси и начальник ИВС на Окрестина.

Среди силовиков в списке также нынешний секретарь Совета безопасности Беларуси и бывший председатель КГБ Валерий Вакульчик, все действующие заместители председателя КГБ, бывший генеральный прокурор Александр Конюк (он оказался в списке за уголовное преследование потенциальных кандидатов в президенты, а также представителей Координационного совета оппозиции). Также под санкции попали все члены ЦИК во главе с ее председателем Лидией Ермошиной, пишет TUT.by.

О том, что Евросоюз введет санкции против более 40 белорусских официальных лиц стало известно по результатам саммита 1 октября. Также было объявлено, что в санкционном списке не будет Александра Лукашенко. Как пояснил президент Франции Эммануэль Макрон, ЕС не ввел санкции против Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.

«Это [санкции] дало бы Лукашенко законные основания отказаться от выполнения этих условий», — подчеркнул Макрон.

Продолжают действовать и старые санкции в отношении четырех человек: Виктора Шеймана, Юрия Сивакова, Владимира Наумова и Дмитрия Павличенко.

