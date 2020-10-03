Нужно ли менять замок, если потерялся ключ?

Если ключи по какой-то причине пропали вместе с паспортом или другим документов, который дает представление о личности и адресе, то есть опасность немедленно поменять замок, потому что есть опасность, что злоумышленники смогут воспользоваться ключами и проникнуть в квартиру. Однако не обязательно потребуется полная замена запирающего устройства. Профессионалы подскажут, что можно поменять лишь некторые детали механизма.

Существуют замки, смена секретности которых выполняется путем замены одной из деталей или блока деталей секретного механизма. Так, сменить секретность замка с цилиндровым механизмом можно с минимумом денежных и временных затрат и часто даже без помощи специалиста, если заменить только цилиндр (личинку), внутри которого находится запорный механизм. Приобрести новую личинку можно в магазинах хозтоваров, в замочных отделах магазинов для ремонта дома и пр.

Также не нужно менять весь замок, если замковый механизм можно перекодировать на новый комплект ключей. Некоторые такие замки рассчитаны на ограниченное число перекодировок, а в других эта функция работает бесконечное количество раз. Чтобы перекодировать замок, нужно повернуть в скважине новые ключи, которые либо шли в комплекте с замком при покупке, либо продаются в запечатанных упаковках в замочных отделах.

Даже обычные замки можно не менять, если вы потеряли только ключи и это произошло далеко от дома. Скорее всего, никто никогда не сможет определить, от какой двери эти ключи. Так что в этом случае можно просто сделать дубликат. Так, изготовление ключей себя оправдывает.

Однако если ключи «от дома, где деньги лежат», были потеряны, например, по дороге в ближайший магазин, лучше подстраховаться. По словам представителя торговой компании по продажам замков, лучшее решение при подтвержденной потере ключей вблизи от дома — полная замена замка или его личинки, поскольку новый замковый механизм избавит хозяина квартиры от переживаний.

Замок также необходимо заменить в случае серьезных повреждений или блокировки механизма, смены владельцев недвижимости. Кроме того, если в квартире две входные двери и вы не помните, где конкретно потеряли ключи, желательно поменять замок хотя бы на одной из них.