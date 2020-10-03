МИД: Литва и Польша обязаны сократить дипперсонал в посольствах в Минске

Предложения Беларуси по сокращению дипломатического персонала в посольствах Литвы и Польши в Минске обязательны к исполнению, заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

«Не знаю, может, в силу того, что Линас Линкявичюс (министр иностранных дел Литвы — Sputnik) уже давно с головой ушел в политику, некоторые дипломатические обороты и термины уже подзабылись. Разъяснить их значение нам совсем не сложно. Во-первых, сделанные нами предложения находятся исключительно в плоскости суверенных прав Беларуси и никто их не обязан, да и, собственно, не собирался обсуждать с литовской стороной. Если отойти от дипломатической казуистики, то это значит, что такие предложения обязательны для выполнения литовским МИД», — заявил Глаз. Его слова приводит sputnik.by.

Он пояснил, что Венская конвенция о дипломатических сношениях предоставляет государству достаточно инструментов дипломатического воздействия в таких случаях.

«И они при необходимости будут нами применены. Чтобы не утруждать руководство МИД Литвы поиском, готов даже процитировать, например, статью 11 указанного документа: «При отсутствии конкретного соглашения о численности персонала представительства государство пребывания может предложить, чтобы численность персонала представительства сохранялась в пределах, которые оно считает разумными и нормальными, учитывая обстоятельства и условия, существующие в государстве пребывания, и потребности данного представительства», — пояснил Глаз.

По его словам, не совсем понятна мотивация главы литовского МИД. Глаз предположил, что заявление Линкявичюса может быть связано с «то ли не особым знанием Конвенции, то ли осознанным желанием принести в сакральную жертву своих дипломатов».

Глаз подчеркнул, что позиция белорусского внешнеполитического ведомства в полной мере касается также и польских дипломатов.

Вместе с тем, официальный представитель МИД обратил внимание, что действия белорусской стороны «не направлены на ухудшение отношений между нашими соседскими народами». По его словам, они носят «вынужденный ответный характер и мотивированы особой деструктивной ролью, которую решило играть руководство Польши и Литвы в текущей ситуации».