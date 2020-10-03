Лукашенко назвал Берлин «важным партнером»

«Сегодня Германия занимает особое место на политической карте мира, поддерживает развитие и прогресс, вносит большой вклад в решение глобальных и региональных проблем, — говорится в поздравлении. — Несмотря на сложное историческое наследие, Берлин является для Минска важным партнером», — говорится в поздравлении белорусского лидера президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру с Днем германского единства.

По словам Лукашенко, Беларусь и Германию объединяют многочисленные связи и разнообразные совместные проекты, «которые способствуют расширению экономических и гуманитарных контактов, укреплению взаимного доверия и безопасности», пишет sputnik.by.

Белорусский президент обратил внимание, что 30 лет назад народ Германии продемонстрировал сплоченность, которая затем позволила построить современное государство для мирной и обеспеченной жизни многих поколений немцев.

Глава государства выразил надежду, что в период председательства Германии в Евросовете во второй половине года стороны возобновят совместную работу по различным направлениям.

Лукашенко пожелал Штайнмайеру здоровья и успехов в политической деятельности, а жителям Германии — мирного неба и солидарности.