Лукашенко назвал Берлин «важным партнером»

Фото: Reuters
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Берлин является для Минска важным партнером, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Белорусский лидер надеется, что Минск и Берлин возобновят совместную работу по различным направлениям.

«Сегодня Германия занимает особое место на политической карте мира, поддерживает развитие и прогресс, вносит большой вклад в решение глобальных и региональных проблем, — говорится в поздравлении. — Несмотря на сложное историческое наследие, Берлин является для Минска важным партнером», — говорится в поздравлении белорусского лидера президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру с Днем германского единства.

По словам Лукашенко, Беларусь и Германию объединяют многочисленные связи и разнообразные совместные проекты, «которые способствуют расширению экономических и гуманитарных контактов, укреплению взаимного доверия и безопасности», пишет sputnik.by.

Белорусский президент обратил внимание, что 30 лет назад народ Германии продемонстрировал сплоченность, которая затем позволила построить современное государство для мирной и обеспеченной жизни многих поколений немцев.

Глава государства выразил надежду, что в период председательства Германии в Евросовете во второй половине года стороны возобновят совместную работу по различным направлениям.

Лукашенко пожелал Штайнмайеру здоровья и успехов в политической деятельности, а жителям Германии — мирного неба и солидарности.

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Берлин Лукашенко сотрудничество Франк-Вальтер Штайнмайер
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