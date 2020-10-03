Белорусы могут отправить свои предложения по изменению Конституции

Беларусь
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Палата представителей Национального собрания Беларуси собирает предложения по внесению изменений в Конституцию страны, сообщили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента. Свои предложения белорусы могут отравить до 25 октября по электронной почте Zakon@house.gov.by.

Накануне председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии осенней сессии парламента заявил, что депутатам необходимо изучить общественное мнение по вопросу конституционной реформы.

Президент Александр Лукашенко заявлял, что план конституционных реформ будет обсуждаться на предстоящем Всебелорусском народном собрании, которое планируется провести этой зимой, в декабре или январе, пишет sputnik.by.

Как отмечал белорусский лидер, готовится уже третий вариант проекта Конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Лукашенко заявлял, что разработка нового основного закона страны должна сопровождаться выработкой единого видения, какой республика должна стать в перспективе.

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Владимир Андрейченко конституционная реформа палата представителей Национального собрания
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