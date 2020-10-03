6 октября Меркель встретится с Тихановской

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 6 октября встретится с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, передает РИА Новости со ссылкой на сайт кабинета министров Германии.

«Во вторник, 6 октября, около 15:00 канцлер примет в ведомстве канцлера кандидатку в президенты Светлану Тихановскую. В центре беседы будет текущая ситуация в Беларуси после президентских выборов», – заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер .

Также проведение встречи с бывшим кандидатом в президенты Беларуси подтвердила и сама Меркель в ходе выступления 30 сентября в бундестаге.

По мнению Меркель, в Беларуси «приверженность демократии буквально растоптана ногами».

«Мы видим по всему миру, как даже авторитарные системы могут быть экономически успешными и бросать нам вызов во многих областях — в ущерб основным правам», — отметила глава правительства Германии. В качестве примера она привела положение в Беларуси, где «приверженность демократии буквально растоптана ногами,» — заявила Меркель.

«Мы всем сердцем — вместе с мирными демонстрантами. Восхищает то, с какой смелостью и решимостью они выходят на улицы в защиту свободы и верховенства права», — добавила канцлер ФРГ.