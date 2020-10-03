В Витебске в многоэтажном доме горела квартира

Фото: blizko.by
Витебск
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В Витебске по проспекту Строителей на пятом этаже девятиэтажного, многоквартирного жилого дома произошел пожар, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре спасателям поступило 2 октября в 22.51. Прибыв на место происшествия, спасателями наблюдалось открытое горение на балконе и в квартире.

На момент возникновения пожара хозяин квартиры (мужчина 1975 года рождения) находился внутри. Работники МЧС нашли его на полу в коридоре, вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавший с ожогами различной степени тяжести и отравлением продуктами горения госпитализирован.

Пожар потушили спасатели. Огонь в квартире повредил имущество, закопчены стены, потолок.

Проводится проверка, причина возгорания устанавливается. В настоящее время рассматриваются две версии — занесение постороннего источника зажигания неустановленным лицом, а также нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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пожар в Витебске
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