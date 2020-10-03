Кулеба: Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси

В мире
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Украина хочет присоединиться к персональным санкциям Евросоюза против Беларуси, но не будет разрывать дипломатические отношения, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью BBC News Украина.

«Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики», — уточнил он.

Глава МИД сказал, что Украина делает все возможное, чтобы помочь белорусам, но для нее цена такой солидарности гораздо выше, чем для стран ЕС или НАТО, из-за отсутствия «зонтика защиты» этих объединений. При этом расширение влияния России в Беларуси угрожает безопасности Украины.

«Что касается экономического взаимодействия — мы не планируем атаковать. Мы не планируем делать Беларуси еще хуже — мы желаем ей только добра. У нас нет в планах какого-то эмбарго, введения каких-либо ограничений на торговлю», — прибавил министр.

По словам Кулебы, если Россия возьмет под контроль белорусские предприятия, позиция Украины может измениться. Также МИД Украины пока не намерен уменьшать уровень дипломатического представительства в Минске:

«Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для снижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией».

2 октября, Евросоюз согласовал санкционный список, в который вошли 44 белорусских чиновника, в том числе руководители МВД и ЦИК.

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ЕС Кулеба санкции против Беларуси
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