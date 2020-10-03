В Минске задержаны участники радикального чата, призывавшие к сопротивлению милиции — МВД

МВД Беларуси сообщило об «изобличении» радикального чата, участники которого призывали к насилию в отношении представителей власти.

По утверждению МВД, «переписка в чате свидетельствовала о намерении людей выходить на протесты, оказывать активное сопротивление правоохранителям, блокировать дороги, применять насилие в отношении семей милиционеров, повреждать их автомобили».

В ведомстве также сообщили, что по месту жительства минчан было изъято пневматическое оружие, боеприпасы, балаклавы, предметы для повреждения транспорта, средства интернет-разведки и радиоперехвата, передает «Интерфакс-Запад».

«Один из задержанных, 32-летний минчанин, являлся активным участником не только виртуального общения в группе, но и уличных протестов. Мужчина выявлял милицейские автомобили, переписывал их номера и направлял эти сведения активистам, чтобы те избегали задержаний. Также «лидер» перехватывал радиопереговоры милиционеров и опубликовывал их в чате. В квартире минчанина нашли более 20 радиостанций», — сообщили в МВД.

Мужчина признан подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках.