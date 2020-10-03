Захарова: Белорусский санкционный список в отношении ЕС будет автоматически действовать и в России

Белорусский санкционный список в отношении ЕС будет применяться и в России. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Обращаем также внимание, что в соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации», — уточнила она.

Представитель МИД РФ добавила, что принятие санкций ЕС против официальных лиц Беларуси является открытым давлением на власти республики, пишет rosbalt.ru.

«Видим, что вместо проявления сдержанности, столь необходимой для стабилизации ситуации в Беларуси, Евросоюз вновь хватается за санкционный инструмент. <…> Расцениваем такой шаг как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны. Опять со стороны ЕС ни слова не сказано в поддержку конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Беларуси путем общенационального диалога», — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что главы государств и правительств 27 стран Евросоюза утвердили санкционный список белорусских официальных лиц. Лукашенко в список не вошел. Сообщалось, что в этой связи Минск вводит зеркальные меры, включающие многолетний запрет на въезд. Однако фамилии фигурантов «черных списков» «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой» публиковаться белорусскими властями не будут.