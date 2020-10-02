Иностранные дипломаты призвали беларуские власти прекратить насилие

Власть
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Дипломаты посольств стран ЕС, Великобритании, США, Японии, Швейцарии в Беларуси выступили с совместным заявлением в Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди.

«Ненасилие – это метод борьбы с насилием, не применяя его: через приверженность, солидарность, творчество, образование, переговоры и мирные действия. За последние четыре с половиной месяца мы были свидетелями того, как жители Беларуси реализовывают принцип ненасилия в своих требованиях уважения своих основных гражданских и политических прав, в своем стремлении к верховенству закона в своей стране», – отмечается в заявлении.

Дипломаты ведущих держав мира выразили восхищение гражданами Беларуси и призвали беларуские власти последовать их примеру.

«Поэтому мы восхищаемся ими и пользуемся этой возможностью, чтобы побудить всех государственных чиновников последовать их примеру. По словам Мартина Лютера Кинга, «ненасилие призвано победить несправедливость, а не людей». Это единственный путь к безопасному, свободному и процветающему будущему Беларуси», – отметили представители стран ЕС, Великобритании, США, Японии, Швейцарии в Беларуси.

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