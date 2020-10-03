Беларусь вводит симметричные санкции в отношении должностных лиц Великобритании и Канады.

Фото: belnaviny
В мире
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Беларусь вводит симметричные санкции в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады.Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

«Считаем, что это абсолютно ложные и контрпродуктивные посылы. В частности, в 2006 году Великобритания и Канада вводили аналогичные меры, которые не привели ни к какому результату и были в итоге отменены», — сказал Глаз.

«Понятно, как мы и анонсировали ранее, мы вводим симметричные ограничения по ряду должностных лиц Великобритании и Канады», — добавил представитель белорусского МИД.

Ранее Канада и Великобритания ввели санкции против официальных лиц правительства Беларуси, включая  президента Александра Лукашенко.

2 октября Европейский Союз  договорился о санкциях против 40 чиновников Беларуси — но не Лукашенко. МИД Беларуси заявил о введении санкций против ЕС в ответ.

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Анатолий Глаз МИД Беларуси санкции против должностных лиц Великобритании и Канады.
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