Головченко пообещал поднять зарплаты учителям

Фото: РИА новости
Экономика
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что оплата труда учителей будет доведена до средней зарплаты по стране не позже чем к 2025 году. 

«Путем поэтапного ежегодного увеличения заработной платы педагогов мы обязательно доведем ее до средней зарплаты по стране не позже чем к 2025 году. Будем и дальше максимально учитывать ваши интересы, проводить работу по сокращению несвойственных функций, улучшению условий вашего нелегкого труда, обеспечению социальных гарантий. Правительство примет для этого все возможные меры», – отметил премьер-министр Беларуси.

Ранее, выступая с обращением к народу и парламенту Александр Лукашенко заверил, что в будущей пятилетке средняя зарплата вырастет в два раза — «не в пять и не в десять, только в два раза».

— Мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата. Особенно у учителей, врачей. Не дело, что у нас врач, учитель, культурный работник имеют такую низкую зарплату. Это потому, что мы в экономике не очень хорошо работаем, — сказал Лукашенко.

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