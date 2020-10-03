Головченко пообещал поднять зарплаты учителям

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что оплата труда учителей будет доведена до средней зарплаты по стране не позже чем к 2025 году.

«Путем поэтапного ежегодного увеличения заработной платы педагогов мы обязательно доведем ее до средней зарплаты по стране не позже чем к 2025 году. Будем и дальше максимально учитывать ваши интересы, проводить работу по сокращению несвойственных функций, улучшению условий вашего нелегкого труда, обеспечению социальных гарантий. Правительство примет для этого все возможные меры», – отметил премьер-министр Беларуси.

Ранее, выступая с обращением к народу и парламенту Александр Лукашенко заверил, что в будущей пятилетке средняя зарплата вырастет в два раза — «не в пять и не в десять, только в два раза».