Какая погода ждет белорусов в выходные?

Завтра, 3 октября, погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого находится над Северным морем. Они принесут с собой влажный воздух. Прогнозируются дожди и порывистый ветер, сообщает Белгидромет.

В субботу – облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Влажность до 90%. Ветер юго-восточный порывистый, днем по западу довольно сильный. Атмосферное давление существенно не изменится.

В восемь утра – от +10ºC по северо-востоку до +13ºC в юго-западных районах. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4–6 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до +12ºC на севере страны и до +16ºC на юге. К вечеру температура существенно не изменится – от +12ºC по Витебской области до +16ºC градусов по Брестской.

В воскресенье с южных широт в нашу страну придет теплый воздух. Ночью +9ºC…+16ºC, днем от +15ºC по северу до +25ºC по югу. И это значительно выше климатической нормы для начала октября. В начале следующей недели тепло сохранится, будет облачно с прояснениями. К середине недели дождей станет меньше.