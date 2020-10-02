Минфин США ввел санкции против восьми белорусских чиновников. Кто они?

Администрация США вводит санкции против восьми высокопоставленных представителей властей Беларуси, говорится в обнародованном пресс-релизе Минфина США.

Всего под санкции попали восемь человек, и в частности, среди них — глава МВД Беларуси Юрий Караев, заместитель главы МВД Беларуси и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Кроме того, в санкционный список включены заместитель министра внутренних дел и начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, зампредседателя Центральной избирательной комиссии Вадим Ипатов и секретарь ЦИК Елена Дмухайло.

В приложении к опубликованному в «Официальном журнале» Евросоюза постановлению Совета ЕС также числятся, в частности глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина, командир СОБР Александр Быков и члены прочих внутренних войск Беларуси, передает interfax.ru.

Отметим, что ранее ЕС согласовал санкционный список против 40 белорусских чиновников.