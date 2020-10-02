В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко в санкционном списке ЕС

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если бы президент Беларуси Александр Лукашенко попал в санкционный список ЕС, это исключило бы все контакты со страной, в том числе возможности обсуждения вопросов, интересующих обе стороны.

В то же время, по словам представителя Кремля, российские власти в целом негативно относятся к санкционной политике, считая это проявлением слабости, а не силы.

Напомним, что сегодня ЕС согласовал санкции против 40 официальных лиц Беларуси.

В свою очередь, Беларусь заявила о введении ответных санкций.

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