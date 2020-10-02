Литва не планирует сокращать число дипломатов в Беларуси

Литва не планирует отзывать своего посла в Минске для консультаций и сокращать дипломатическое присутствие в Беларуси. Такое заявление сделал глава МИД балтийской республики Линас Линкявичюс.

«Мы не собираемся отзывать нашего посла в Белоруссии для консультаций и обсуждать вопрос о сокращении дипломатического персонала», — сказал он.

Как отметил глава ведомства, пока в Вильнюсе слышали только предложения из Минска.

«Если последуют решения, мы примем адекватные меры и в Литве, и в Польше, с которой координируем действия», — отметил Линкявичюс.

Ранее пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, заявил, что Беларусь отзывает своих послов в Польше и Литве.