В Волковыске сожгли дом и машину милиционера — видео

Происшествия
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Ночью 2 октября неизвестные подожгли автомобиль «Ауди 80» и строящийся коттедж инспектора Волковысского РОВД.

По информации пресс-службы МВД, сначала экипаж МЧС отправился на улицу Победы, где горела Audi 80. В результате поджога у машины оказался поврежденным моторный отсек.

Еще через час пожарные поехали на улицу Магистральную. На этот раз горел строящийся дом инспектора. Огонь успел повредить кровлю, в том числе рядом стоящего гаража.

МВД предполагает, что поджоги связаны с профессиональной деятельностью потерпевшего. Следователи возбудили уголовные дела.

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